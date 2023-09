Matennaaiers: Anderlechtfans kijken vreemd op over Vertonghen, is Vidarsson het geval Samoise vergeten?

Jan Vertonghen kreeg afgelopen weekend het label matennaaier op zich. Arnar Vidarsson had er zijn mening over in Extra Time.

Jan Vertonghen kreeg naast Dimitri de Condé ook de helft van Vlaanderen over zich heen na het duel tussen KRC Genk en RSC Anderlecht. De kapitein van paarswit gedroeg zich tijdens de partij als een echte matennaaier, zo was achteraf te horen.

Het thema kwam ook ter sprake in Extra Time. Daar had analist Arnar Vidarsson een uitgesproken mening over het gedrag van Vertonghen richting Bonsu Baah die rood kreeg. “Ik vind hem te ver gaan. Hij lacht zijn tegenstander gewoon uit”, klinkt het in Extra Time bij Vidarsson over Vertonghen.

Al herinneren de Anderlechtfans zich nog andere uitspraken van de IJslander over matennaaien. Daarvoor keren we terug naar 5 maart van dit jaar, in het duel tussen RSC Anderlecht en KAA Gent waarbij Samoise Diawara op min of meer dezelfde manier een rode kaart aannaaide. Dat kan je HIER nalezen.

Toen zei Vidarsson in Extra Time daags na de wedstrijd het volgende: “Dit hoort er zeker bij”, klonk het toen. “Ik hou van matennaaiers. Ik zeg, Samoise, goed gedaan jongen.”