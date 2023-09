'Na Cristiano Ronaldo en Neymar kiest opnieuw een absolute superster voor een transfer naar Saoedi-Arabië'

Cristiano Ronaldo, Neymar en een pak andere topvoetballers kozen de voorbije maanden om héél véél geld te verdienen in Saoedi-Arabië. Al-Ittihad SFC heeft namelijk opnieuw een Europese ster beet.

Volgens de Italiaanse media is Paul Pogba de volgende ster die Europa gaat verlaten voor een avontuur in Saoedi-Arabië. De Fransman heeft dan wel nog een contract tot medio 2026 bij Juventus FC, maar De Oude Dame wil meewerken aan een transfer.

Pogba is namelijk één van de absolute grootverdieners in Italië. Juventus kan de boekhouding dan ook een plezier doen door de middenvelder van de loonlijst te schrappen. En geld is géén probleem in het Midden-Oosten.

Geen haast

Al-Ittihad SFC is momenteel in gesprek met Pogba en Juventus. De onderhandelingen gaan alvast de goede kant uit. Haast is er alvast niet. De transfermarkt is in Saoedi-Arabië nog geopend tot twintig september.