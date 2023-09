Analist ziet hoe het bij Anderlecht werkt: "Riemer wordt beschermd"

Na acht wedstrijden is er nog altijd niet veel vloeiend spel te zien bij Anderlecht. Er werd wel al zeven wedstrijden niet meer verloren, maar voor analist Nordin Jbari is dat niet genoeg.

Jbari lijkt ook geen hoge pet op te hebben van Riemer. "Hij staat naar mijn mening een trap lager dan de kwaliteit van zijn team. Met de spelers die hij heeft, zullen we het zien. We zullen ook zien hoe hij omgaat met concurrentie en blessures", stelt Jbari zich vragen bij de RTBF.

De ex-spits van Anderlecht en Gent vindt dat Riemer verplicht is om top zes te halen. "Tegen Brugge waren ze als eenheid goed, maar helemaal niets in de wedstrijd."

Voor Jbari zijn Riemer en Fredberg ook twee handen op één buik. "Er is een sportief directeur die voor hem koos: zolang hij er is, wordt Riemer beschermd. Vandaag is Jesper Fredberg de baas bij RSCA. Als ik een Deen ben, bel ik hem omdat hij de baas is (glimlacht)."