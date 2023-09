'Bakayoko wimpelde deze zomer Europese topclubs af, maar Rode Duivel gaat nu toch zijn handtekening zetten'

Johan Bakayoko was tijdens de zomermercato gegeerd wild, maar de Rode Duivel koos ervoor om bij PSV te blijven. Al is er nu wél een aanbieding waar hij zijn krabbel onder zal zetten.

Manchester United, PSG, SSC Napoli,… kwamen deze zomer aankloppen voor Johan Bakayoko. De 20-jarige flankaanvaller bleef met de voetjes op de grond, terwijl PSV tussendoor ook niet overstag ging voor een bod van maar liefst veertig miljoen euro van Brentford FC.

Het Eindhovens Dagblad weet dat Bakayoko binnenkort wel zijn handtekening zal zetten. Voor de duidelijkheid: opnieuw bij de Lampenclub. Na zijn recente contractverlenging tot medio 2026 wil PSV de overeenkomst nog eens openreken.

2028

De Rode Duivel ligt binnenkort tot medio 2028 vast in Eindhoven. Op die manier staat PSV héél stevig in de schoenen als geïnteresseerde clubs komen aankloppen. Daarbovenop moeten er er géén tekening bij maken: Bakayoko wordt de grootverdiener in de kern van de Nederlands topclub.