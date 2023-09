Ex-Anderlechtspeler knalt op tegenstander: "Dit is niet te best!"

Woensdag knalde Michel Vlap op Dominik Oroz. Het is uitkijken hoe zwaar de schade is.

Het was een fikse botsing en de vrees voor een hersenschudding was groot. Michel Vlap speelde een groot deel van de match met een verband aan het hoofd, maar werd op zijn eigen vraag toch niet vervangen. Uiteindelijk gebeurde dat pas in de 81ste minuut.

“Ik heb ervaring met een hersenschudding”, zei de Nederlander bij ESPN. “Bij Volendam. Dat was geen pretje en daar heb ik lang last van gehad. Ook ben ik toen weer te vroeg begonnen. Maar nu kon ik alle vragen beantwoorden en ik wist alles nog. Tegen Volendam wist ik halverwege de wedstrijd niks meer.”

Toch zit hij ook nu met aardig wat pijn. “Ik schrik weleens van mezelf, maar nu helemaal. Dit is niet best. Ik heb nu wel een beetje een dreun in mijn hoofd en de plek zelf is pijnlijk. Maar ik wilde er niet uit. Het was niet heel lekker.”

“Maar die tulband... Wat een gezicht... Niet best. De jongens maken al de grapjes dat ik een matig hoofd heb, maar dit is echt niet best. Hoe ik dat vannacht ga doen? Ik denk een hoop pijnstillers”, besloot Vlap.