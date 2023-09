Veelbesproken Man.United-speler krijgt veeg uit de pan: "Hij overschat hoe belangrijk hij is"

Erik ten Hag wil terug een echte sportcultuur installeren bij Manchester United. Een van de spelers die daaraan moet geloven, is Jadon Sancho.

We kennen intussen allemaal het verhaal: Jadon Sancho haalde op Twitter (X) uit naar zijn coach, die hem een gebrek aan arbeidsethos (op training) verwijt. Tot Sancho bij Erik ten Hag zijn excuses aanbiedt, komt hij er niet meer in bij Manchester United.

Dimitar Berbatov, iconische ex-spits van United tussen 2008 en 2012, treedt de Nederlandse coach alvast bij voor Betfair. "Als het zo doorgaat, wordt het niks met Sancho bij United. Ik vind het heel jammer dat dit openbaar is geworden, en dat hierover gepraat wordt. Dit soort dingen gebeuren wel vaker, maar dan lekt het niet uit."

"In dit geval zit Sancho er al meer dan twee jaar, en het heeft nog niet gewerkt. Sancho weet dat zelf ook wel, en misschien schuilt daarin zijn teleurstelling. "Soms, ik hoop dat hier in dit geval geen sprake van is, overschat een speler zijn waarde voor de club."

"Bij Cristiano Ronaldo ligt dat anders. Hij heeft alles bereikt. Ik speelde bij United toen Wayne Rooney ruzie kreeg met de manager, en dat werd opgelost. Sancho overschat denk ik hoe belangrijk hij is. Hij heeft nog niet veel gewonnen daar, dat is een andere situatie. United kan makkelijk besluiten om hem van de hand te doen."