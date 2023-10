Romelu Lukaku zet AS Roma met goal op weg naar broodnodige zege: "De voorbije dagen..."

Het was code rood bij AS Roma. De ploeg van Mourinho en Lukaku had dringend een overwinning nodig.

AS Roma maakte enkele stormachtige dagen mee. Na de 4-1-nederlaag van afgelopen donderdag tegen Genoa stond de ploeg onderin de klassering van de Serie A.

Zondag was het dan ook van moeten tegen Frosinone. Romelu Lukaku opende na 21 minuten de score, zijn vierde goal in zes wedstrijden. Het werd uiteindelijk een 2-0-overwinning, amper de tweede seizoenszege voor de ploeg van Big Rom.

“Nu kan niemand zeggen dat het mijn schuld is dat Lukaku niet scoort”, sneerde hij op DAZN. “Romelu maakt hier zijn goals, zoals hij ook bij Manchester United en Inter deed. Ik ben niet iemand die kwaliteit verwoest.”

Lukaku is blij met de samenwerking met zijn nieuwe trainer. “Ik heb een uitstekende band met Mourinho. Hij kent me goed”, zei onze landgenoot. “Ik wil ook mijn ploegmaats bedanken, want zij helpen me. We zitten in een moeilijke positie, maar het seizoen is nog lang.”

“Het was voor ons belangrijk om vanavond te winnen”, aldus Lukaku nog. “De voorbije dagen hebben we veel gepraat met elkaar en met de trainer. We hebben een goede wedstrijd gespeeld.”