Philippe Clement dan toch niet naar de woestijn... Topclub heeft hem in het vizier en gesprekken zijn aan de gang

Philippe Clement leek vorige week op weg naar Al Shabab. De voormalige succescoach van Club Brugge zat zonder club sinds hij begin juni bedankt werd bij Monaco. Nu lijkt hij op weg naar Schotland.

Vorige week leek alles nog in kannen en kruiken te komen met het Saoedische Al Shabab. Clement vloog zelfs naar ginder om er de details van zijn contract te bespreken. Maar sindsdien is er andere interesse gekomen en die is interessanter voor Clement.

Eerst werd gezegd dat Rangers hem enkel op zijn shortlist had staan, maar de Schotse topclub lijkt van hem nu toch de topprioriteit gemaakt te hebben. Volgens transferspecialist Sacha Tavolieri is hij zelf gebrand op een avontuur in de Schotse Premier League.

Het zou hem alvast meer in het vizier van de Europese clubs houden, want bij Al Shabab dreigde hij toch wat in de vergetelheid te geraken. De gesprekken tussen beide partijen zijn ook al opgestart.