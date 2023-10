Wedstrijd in Ligue 1 ontspoort helemaal en wordt definitief gestaakt

Triest nieuws uit Frankrijk. Daar werd zondag het duel tussen Montpellier en Clermont Foot definitief gestaakt nadat supporters vuurwerk op het veld gooiden.

Een thuissupporter gooide in de blessuretijd zelfs vuurwerk vlak naast Clermont Foot-doelman Mory Diaw. Die was serieus aangedaan van het incident en moest met een brancard van het veld worden gehaald.

Na overleg van bijna drie kwartier werd besloten dat de wedstrijd definitief gestaakt werd. Op dat moment stond Montpellier met 4-2 voor.

"De scheidsrechter heeft na overleg met de clubarts van Clermont, die zei dat de keeper van Clermont ernstig getraumatiseerd was, besloten om de wedstrijd definitief af te blazen. Dit is de eerste keer in 40 jaar dat ik met zo'n situatie te maken heb."

"Het is ons nog nooit overkomen. Ik wil u dan ook vragen om de ernst van de situatie niet nog groter te maken. Je kunt je de schade die de club lijdt niet voorstellen", klonk het bij de veiligheidsfunctionaris van Montpellier.

De dader zou al wel zijn aangehouden ondertussen.