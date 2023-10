Manchester United komt in moeilijk vaarwater

Sportief en financieel gaat het Manchester United al een aantal jaren niet voor de boeg. Daar komt nu nog een nieuwe tegenslag bij.

Sheikh Jassim was naar verluidt bereid om Manchester United volledig over te nemen van de familie Glazer, maar de voortslepende onderhandelingen hebben voor de Qatarees niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Na een nieuwe afwijzing van de familie Glazer heeft Sheikh Jassim de boodschap gegeven dat hij de onderhandelingen stopzet. Dat betekent dat de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe nu de enige overnamekandidaat is. Ratcliffe zou een belang van 25 procent willen hebben in Manchester United.

De familie Glazer zou bijna 7 miljard euro vragen voor de volledige overname van de club. Sheikh Jassim was volgens BBC niet bereid om dieper in de buidel te tasten dan een kleine 6 miljard euro. Het zal afwachten worden wat er nu gaat gebeuren want de familie Glazer heeft al aangegeven dat ze niet meer teveel wille investeren in de club.