Manchester United staat aan vooravond van paleisrevolutie: 'Ineos-topman bereikt akkoord met Amerikaanse eigenaars én krijgt sleutels van Old Trafford in handen'

Manchester United staat aan de vooravond van een héél belangrijke machtswissel. Sir Jim Ratcliffe krijgt de sleutels van Old Trafford in handen. De handtekeningen worden eerstdaags gezet.

The Atlethic weet dat Sir Jim Ratcliffe anderhalf miljard euro betaalt in ruil voor 25 procent van de aandelen van Manchester United. Malcolm Glazer blijft dan wel meerderheidsaandeelhouder, maar er staat een héél belangrijke voorwaarde in de overeenkomst.

Ratcliffe krijgt namelijk ook de sportieve controle over Manchester United. De 70-jarige topman van Ineos is al zijn hele leven fan van Manchester United en lijkt er eindelijk – hij deed in het verleden al meerdere pogingen – in te slagen om zich in te kopen.

Chelsea FC

Minstens even opvallend: Ratcliffe deed vorig jaar nog een poging om Chelsea FC te kopen, maar de Brit werd overboden door Todd Boehly. De kans lijkt groot dat hij met enige vertraging toch de kans krijgt om een Engelse topclub over te nemen.