Een van deze mooie matchen kan Erik Lambrechts in de Champions League fluiten

Week na week is er de nodige kritiek op de scheidsrechters in ons land. Toch slaagt er één van hen in de Champions League te mogen fluiten.

Volgende maand maakt scheidsrechter Erik Lambrechts zijn debuut in de Champions League, zo lieten we al weten. Lambrechts floot in juni nog de halve finale tussen Spanje en Oekraïne op het EK voor beloften en zijn prestaties werden duidelijk gesmaakt.

Op 7 november zal hij zijn debuut maken in de Champions League. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Lawrence Visser, de laatste Belgische ref in de Champions League. De laatste twee seizoenen was Visser de scheidsrechter voor Real Madrid-Sheriff Tiraspol en Barcelona-Viktoria Pilsen op het kampioenenbal.

Welke wedstrijd Lambrechts zal fluiten, is nog niet geweten, maar ondertussen werd duidelijk dat hij op 7 november in actie zal komen. Die dag staat onder andere AC Milan-PSG op de agenda, maar Lazio-Feyenoord, Shakhtar-Barcelona, Atletico-Celtic, Man City-Young Boys, Dortmund-Newcastle en Crvena-Leipzig.

Antwerp speelt die avond in Porto, maar dat is geen optie. Best wel mooie affiches voor onze landgenoot om te debuteren. Hopelijk loopt het vlot voor hem.