🎥 Fantastisch initiatief van Michel Vlap, al moest de sportieve baas hem wel aan de oren trekken

De derby tussen Almelo en Twente eindigde zondag op 2-2. Michel Vlap ging echter vanuit de tribune met alle aandacht lopen.

Michel Vlap zat in de uitwedstrijd van afgelopen weekend in de tribune, tussen de fans van FC Twente. Hij werd echter wel gespot met een biertje in de hand. En daar kon met bij Twente niet helemaal om lachen

“Michel Vlap, die hebben we zien staan op de tribune. Met een biertje, wat niet heel handig was van hem. Dat heeft 'ie wel even te horen gekregen”, klinkt het bij Voetbaltijd van 1Twente in de persoon van Arnold Bruggink, technisch directeur van FC Twente.

“Hij stuurde mij zelf in de rust een bericht. Hij zegt: 'Arnold, sorry'. Ik zie vooral heel veel pluspunten. Ik zie eigenlijk alleen maar positieve dingen daarin. Alleen hij moet zorgen, vind ik, dat hij ook 'nee' kan zeggen. Dus als supporters jou een biertje geven, zou je ook kunnen zeggen: 'Nee, dat hoef ik niet'. Maar, ik vind het vooral fantastisch dat Michel dat doet.”

“Als hij op het trainingscomplex is, als de mensen op de foto willen... Dat is zo'n enorme grote kwaliteit. Michel heeft het van nature over zich. Buiten dat het echt een hele goede speler is, vind ik, heeft hij dat ook nog eens een keer. Dat past ook heel goed vind ik bij de club. En hij zei dat hij het een fantastische belevenis vond in het supportersvak. Hij vond het echt niet normaal mooi, buiten dat de uitslag natuurlijk iets minder was.”