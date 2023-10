Olie op het vuur: 'AS Roma dient klacht in tegen Inter Milan'

De match tussen Inter en AS Roma blijft voor beroering zorgen. Met de terugkeer van Romelu Lukaku als rode draad.

Zondag speelt Inter in eigen huis tegen AS Roma. Een opvallende rol zal hoe dan ook weggelegd zijn voor Romelu Lukaku, bij zijn terugkeer naar zijn ex-club.

De harde kern van Inter had 30.000 fluitjes klaar om uit te delen, zodat Big Rom de hele wedstrijd door zou uitgefloten worden. Maar ondertussen heeft de politie van Milaan beslist dat Curva Nord Milano de fluitjes helemaal niet mag uitdelen voor de wedstrijd.

Officieel is te horen dat de fluitjes het fluitsignaal van de scheidsrechter zouden overstijgen, maar in Italiaanse media is een andere reden te horen.

Daar is te horen dat AS Roma een klacht zou ingediend hebben over de fluitjes. Twee jaar geleden waren bij Fiorentina-Juventus 10.000 fluitjes toegestaan om Dusan Vlahovic uit te fluiten.

De beslissing zorgt alleen maar voor olie op het vuur en aangenomen wordt dat heel wat supporters zelf fluitjes zullen meebrengen.