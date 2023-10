🎥 Karel Geraerts inspireert spelers van Schalke 04 met speech op het veld

Nadat zijn eerste wedstrijd met Schalke 04 eindigde in een nederlaag kon hij zaterdag wel de drie punten pakken tegen Hannover 96. Karel Geraerts toonde zich als een fantastische motivator voor zijn spelers.

Na afloop wees Geraerts vooral op de strijd die zijn ploeg heeft geleverd. "Ik zag geloof, intensiteit en een team dat samenspeelde. Dat is wat ik wilde zien, dit was een kleine stap", reageerde hij bij Sky .

Bij doelpuntenmaker Kenan Karaman overheerst na de wedstrijd vooral de opluchting. "Er is een last van mijn schouders gevallen", vertelt hij openhartig. "Het zijn een aantal moeilijke weken geweest. We wilden de fans vandaag terugbetalen. De mensen steunen ons altijd enorm. Ik ben heel erg blij dat iedereen die Schalke liefheeft vandaag met een goed gevoel naar huis kan gaan", sluit de aanvaller die verantwoordelijk was voor de 3-1 af.

Na de wedstrijd ging Karel Geraerts met zijn spelers op het veld staan. Hij gaf een inspireerde speech om hen proficiat te wensen en de nadruk te leggen op de fantastische vechtlust die ze op de mat legden.