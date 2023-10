Doldwaze 'topper' zet Ajax Amsterdam op de laatste plaats in Eredivisie

Zondagmiddag stond in de Eredivisie een echte klassieker op de agenda. PSV Eindhoven gaf Ajax Amsterdam partij.

Het verschil in de rangschikking tussen beide ploegen is wellicht nooit zo groot geweest als nu. PSV Eindhoven was de ongeslagen leider, Ajax bengelde helemaal achterin op de voorlaatste plaats. Een ongeziene situatie.

Deze week moest trainer Maurice Steijn ook plaats ruimen bij Ajax. De club is op zoek naar een opvolger, maar toch stond dit weekend dit duel op de agenda. Iedereen vreesde dat Ajax een vogel voor de kat zou zijn, maar niets bleek minder waar.

Al na 10 minuten kwamen de bezoekers via Branco van den Boomen op voorsprong, maar Hirving Lozano wist te bordjes al snel weer gelijk te brengen. Vlak voor de rust zorgde Brian Brobbey echter voor de nieuwe voorsprong van Ajax, al hadden de bezoekers veel meer dan twee keer kunnen en moeten scoren.

Meteen na de rust zorgde Luuk De Jong voor de aansluitingstreffer (2-2). Nauwelijks drie minuten later was het opnieuw prijs voor de thuisploeg via Ismael Saibari. Net voor het uur werd het zelfs 4-2, via de tweede van de middag voor Lozano.

En nog was de lijdensweg van Ajax nog niet voorbij Lozano maakte er 5-2 van. Tot overmaat van ramp voor Ajax won Volendam van Excelsior, waardoor de Amsterdammers alleen laatste staan in de stand. PSV blijft ongeslagen leider in de Eredivisie.