Is dit de reden waarom Kevin De Bruyne niet bij uitreiking Gouden Bal was?

Maandagavond werd de Gouden Bal uitgereikt. Lionel Messi won de achtste Ballon d'Or van zijn professionele carrière.

De meest prestigieuze individuele prijs die een voetballer kan winnen werd maandagavond voor de achtste keer in de handen van Lionel Messi gestopt, maar hij was niet de enige kanshebber. Vooral Erling Haaland werd als grootste concurrent gezien, maar Kylian Mbappé en Kevin De Bruyne konden er evengoed van dromen.

Die laatste was echter wel nergens te zien op het gala in Parijs. Enorm veel topvoetballers kwamen samen in de Franse hoofdstad om er een leuke avond van te maken, maar zonder Kevin De Bruyne dus.

Volgens Waalse journalist en transferexpert Sacha Tavolieri is hier dan ook een reden voor. "Het is duidelijk dat Kevin De Bruyne niet aanwezig is bij de ceremonie. Misschien kreeg hij te horen dat hij niet in de top 3 stond en wou hij deze belediging niet in het bijzijn van de hele voetbalwereld meemaken? Ik begrijp hem."