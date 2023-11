Bondscoach is zeer duidelijk over Thibaut Courtois en eventuele toekomst met de nationale doelman

Deze zomer ging Frank Vercauteren op bezoek bij Thibaut Courtois in Madrid. Ondertussen blijft de doelman rustig revalideren. Bondscoach Domenico Tedesco wil de boel nu echt wel gaan ontzenuwen.

Door de blessure van Thibaut Courtois aan de knie is er nog geen gesprek geweest tussen Courtois en Tedesco. Die laatste gaf wel aan dat hij een gesprek wilde, maar dat is er door omstandigheden nog niet gekomen.

Het zit er hopelijk de komende maanden wel aan te komen. Voor Tedesco mag het verleden in het verleden blijven. Hij wil graag door met de topdoelman en het nummer 1 van de Rode Duivels, ook met oog op het EK in Duitsland.

© photonews

"Hij is de beste doelman van de wereld. Daar blijf ik bij. Zoals ik heb gezegd, sta ik open voor een gesprek. Ik opende de deur en nu komen hopelijk de volgende stappen. Ik ga dat niet in het openbaar bespreken, dat moet intern gebeuren", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Tedesco heeft dus duidelijk de eerste stap gezet. Nu is het aan Courtois om de volgende stap te zetten. "Het is geen moeilijke situatie voor mij. Ik heb de eerste stap gezet. Ik zette ook de tweede. De deur is open."