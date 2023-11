Bondscoach Tedesco laat zich uit over de situatie rond Courtois: "Dan was er het laatst contact"

Deze zomer ging Frank Vercauteren op bezoek bij Thibaut Courtois in Madrid. Ondertussen blijft de doelman rustig revalideren. Komt er nog een verzoening tussen hem en bondscoach Tedesco?

Op zondagavond 18 juni begon de hele heisa. Thibaut Courtois daagde daags na de match tegen Oostenrijk niet meer op om naar Estland af te reizen.

Volgens Courtois door een knieblessure, volgens bondscoach Tedesco een discussie over de aanvoerdersband. Daarna werd het een moeilijke zomer voor beiden, door een blessure is Courtois deze maanden sowieso niet selecteerbaar en schuift de hete aardappel door naar 2024.

Dan moet Tedesco beslissen of hij het Belgische nummer 1 nog oproept, ook met oog op het EK in Duitsland. De bondscoach heeft nu alvast een eerste voorzet gegeven richting de doelman en een verzoening.

Nog geen contact

"Ik heb Thibaut aangeboden hem te ontmoeten. Waar en wanneer maakte niet uit, want hij heeft als speler van Real Madrid minder tijd dan ik. Ik wilde het probleem uit de wereld helpen. Het leven is voor mij te kort om spijt te hebben. Vooral in het voetbal", aldus Tedesco in Het Nieuwsblad.

"De dag na mijn voorstel kreeg hij die zware knieblessure. Ik sms’te hem dat ik het erg vond voor hem. Ik wenste hem een spoedig herstel toe. Dat was het laatste contact dat we hadden."