Hommeles bij supporters in Challenger Pro League: "Een blamage, hun opzet is geslaagd"

De supporters van Lierse K. zijn niet te spreken over de verplaatsing naar Luik. Daarvoor zijn slechts een handvol tickets beschikbaar.

Lierse K. Kan zondag op slechts 210 supporters rekenen voor de wedstrijd in de Challenger Pro League op bezoek bij Luik. “Een blamage voor het Belgische profvoetbal”, noemt Joeri Van Genechten, voorzitter van het Supportersverbond, het bij Gazet van Antwerpen.

Twee weken geleden kreeg de club op Jong Genk nog meer dan 600 fans mee. “Als het de bedoeling is om fans uit het stadion weg te houden, dan is het opzet geslaagd. Is het wel aangewezen om dergelijke clubs in het profvoetbal op te nemen? Voor de veiligheid? Onzin.”

Bovendien is ook nog eens een combiregeling van kracht. Er mogen maximaal zes autobussen naar Luik afreizen, waardoor de tickets met een verdeelsleutel volgens de grootte van de supportersclubs verdeeld worden.

Lierse K. zal het hier alvast niet bij laten. “Ik adviseerde de club om FC Luik voor de terugmatch een koekje van eigen deeg te geven en ook dan slechts 210 tickets ter beschikking te stellen. Het is fijn dat het bestuur ons hierin volgt. Zo geven we naar de buitenwereld alvast een duidelijk signaal”, besluit Van Genechten.