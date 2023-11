Opmerkelijk: Nederlands icoon stapt zelf op nadat fans ontslag eisen

Phillip Cocu (53) is opgestapt als hoofdtrainer van Vitesse. Hij nam die beslissing direct na de thuisnederlaag tegen sc Heerenveen (1-3). "Hij vertelde me dat het beter was dat iemand anders voor de groep zou gaan staan", zei technisch directeur Benjamin Schmedes.

Cocu dacht dat hij zelf het tij niet meer kon keren en wil de club alle kansen geven iemand aan te trekken die dat wel kan. “Iemand met nieuwe energie. Ik heb dat geaccepteerd", zei Schmedes nog. De 53-jarige Cocu was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Vitesse, dat helemaal onderaan in de Eredivisie staat. Hij won als hoofdcoach drie landstitels met PSV en werkte vervolgens als trainer bij Fenerbahçe en Derby County.