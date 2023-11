Philippe Clement heeft zinnen gezet op voormalig toptalent van Club Brugge

Philippe Clement staat nu ongeveer een maand aan het roer bij Rangers FC in Schotland. In januari krijgt hij de kans om zijn ploeg te versterken.

Philippe Clement heeft nog steeds geen enkele wedstrijd verloren in de eerste klasse van Schotland. Toch staat hij tweede in de rangschikking met 27 punten. Dat zijn er acht minder dan Celtic dat op de eerste plaats staat.

Over Celtic springen zal moeilijk worden, maar alles kan nog. Clement kan in januari transfers doen om zijn elftal nog sterker te maken. Nu blijkt dat hij zijn oog heeft laten vallen op een toptalent dat even geleden het mooie weer maakte bij Club Brugge.

Zo wil Clement Noah Mbamba naar Schotland halen. De jonge middenvelder trok afgelopen winter naar Bayer Leverkusen. Daar zit hij helemaal op een zijspoor. Hij mocht twee keer invallen, goed voor 13 minuten waarin hij wel al een assist wist te geven. De Duitse club zou dan ook niet moeilijk doen om hem te laten gaan.