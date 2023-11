Problemen voor Manchester City: Ex-ploegmaat van Kevin De Bruyne eist miljoenen van de club

Slecht nieuws voor Manchester City. Daar heeft een ex-speler miljoenen van de club geëist.

Het gaat hier om Benjamin Mendy, dat meldt La Dernière Heure. De speler zegt dat Manchester City zijn salaris onterecht niet heeft uitbetaald toen hij betrokken was bij een verkrachtingszaak.

Mendy is intussen vrijgesproken voor de aanklachten. Het ging in eerste instantie om zes verkrachtingszaken en één van aanranding. Nadien werd hij ook nog vrijgesproken van nog een verkrachting en poging tot verkrachting.

Zijn salaris bij City bedroeg zo'n 100.00 pond per week. Dat komt neer op zo'n 110.000 euro. Hij beweert dat de club dit salaris van september 2021 tot juni 2023 niet betaalde, dat is ook wanneer zijn contract afliep. Ondertussen speelt hij in Frankrijk bij Lorient.