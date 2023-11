Is Lukaku de beste spits ter wereld? "Er is maar één verschil tussen hem en Haaland"

Romelu Lukaku bewees zondag opnieuw dat hij in staat is om grote prestaties te leveren. De aanvoerder van de Rode Duivels scoorde er vier in één helft tegen Azerbeidzjan.

Romelu Lukaku lijkt zijn beste vorm beet te hebben. Dat blijkt uit zijn 9 doelpunten in 14 wedstrijden voor AS Roma en zijn uitstekende optredens voor de Rode Duivels. Twijfelt iemand nog aan de status van Lukaku? Om hem niet te beschouwen als een van de beste spitsen ter wereld? Zijn vader Roger Lukaku in ieder geval niet. Dat vertelde hij tijdens een interview met La Dernière Heure. In 2018 verklaarde Roger Lukaku dat zijn zoon de beste spits ter wereld zou worden. "Ik neem mijn woorden niet terug", verzekert hij, om Romelu vervolgens te vergelijken met Erling Haaland. "Het enige verschil tussen hem en Haaland is dat de Noor de Champions League heeft gewonnen en topscorer van de Premier League is." "Romelu daarentegen had de pech dat hij de Champions League-finale verloor. Maar voor de rest, zie jij een betere nummer 9 in de wereld?"