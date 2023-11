Thibaut Courtois komt met verrassend nieuws naar buiten

Thibaut Courtois is ondertussen al enkele maanden out met een blessure aan de knie. Nu komt de doelman terug boven water in een openhartig interview.

Door zijn blessure komt er plots een pak meer vrije tijd bij voor Courtois. "Ik spendeer meer uren aan training, maar ik kan ook meer bij mijn kinderen en Mishel zijn. Ze houden van haar, dus zijn we vaak samen", vertelde hij aan het magazine Elle. "De blessure heeft me geleerd om de dingen uit een ander perspectief te zien. Ik hou van voetbal en ik mis het, maar er zijn nog andere dingen die ik graag doe", gaat hij verder. Hij kwam ook met verrassend nieuws naar buiten. "Dit jaar ga ik beginnen aan een masteropleiding sportmanagement. Ik hoop op het einde van het traject mijn diploma te behalen. We hebben ook wat zaken lopen. Het is goed om mentaal te groeien en nieuwe dingen te blijven leren. We zijn allebei nieuwsgierig en graag bezig."