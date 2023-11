Absoluut droomweekend voor Arthur Theate

De Rode Duivel scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen. Rennes keerde op zijn beurt terug naar winst.

Tegen het Reims van Will Still herontdekte Rennes de smaak van het winnen na een trieste reeks van drie nederlagen en een gelijkspel in hun laatste vier wedstrijden.

Arthur Theate speelde een rol in de 3-1 overwinning en scoorde het derde doelpunt van de wedstrijd en, nog belangrijker, zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Eerste doelpunt van Theate sinds mei 2023

Het was zijn zesde doelpunt in 56 wedstrijden voor Rennes sinds zijn komst. Zijn laatste goal maakte hij op 14 mei in een 4-0 overwinning op Troyes. Met deze drie punten klimt Rennes langzaam terug op de ranglijst naar de tiende plaats, precies in de onderste helft van de ranglijst.