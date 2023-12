Onduidelijkheid over de toekomst van Romelu Lukaku bij AS Roma

De Rode Duivel arriveerde als leenspeler in de Italiaanse hoofdstad. In de zomer zal de club een beslissing moeten nemen.

Draagt ​​hij komende zomer het shirt van Chelsea, AS Roma of een andere club? Dit is de grote vraag rond Romelu Lukaku, aangezien hij sinds het begin van het seizoen een hit is in de Italiaanse hoofdstad.

Big Rom kwam als leenspeler tijdens de laatste transferperiode over van Chelsea om zich aan te sluiten bij José Mourinho, zijn voormalige mentor, en is duidelijk te koop aan de kant van Chelsea.

Kan en wil AS Roma Lukaku definitief overnemen? In een gesprek met Sky Sports gaf Tiago Pinto, sportief directeur van de club, meer details: "We hebben onze liefde al getoond aan Romelu, anders zou hij niet bij ons komen."

"Het is te vroeg om over zijn toekomst te beslissen, laten we profiteren van Romelu en geen geruchten creëren zoals het geval was met Dybala's vrijgaveclausule afgelopen zomer", voegde hij eraan toe.