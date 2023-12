Courtois niet mee naar het EK? Ergens zou het gewoon logisch zijn

Volgens de Spaanse journalist Roberto Gomez heeft Thibaut Courtois beslist om niet deel te nemen aan het EK met de Rode Duivels. Het zou een zure appel zijn om door te bijten voor de Belgische bond, maar... ergens is het ook logisch.

Om duidelijk te zijn: die informatie is nog niet officieel of bevestigd door eender welke partij. Maar vanuit het standpunt van Courtois zou het wel te begrijpen zijn. De doelman zal pas een paar maand voor het EK de veldtraining kunnen hervatten. En Real Madrid wil hem vooral voor volgend seizoen helemaal fit zien.

Altijd zijn plaats, maar misschien niet nu

De 31-jarige doelman kan nog heel wat jaartjes mee en wil dat ook niet hypothekeren door nu - met waarschijnlijk een gebrek aan matchritme - naar een veeleisend toernooi af te reizen. In de voorwaardelijke wijze welteverstaan.

Courtois is en blijft belangrijk voor de nationale ploeg. De beste doelman ter wereld schuif je niet zomaar aan de kant, ondanks wat er eerder gebeurde. Maar Tedesco kan de afleiding ook missen als kiespijn. In maart zal hij er zeker nog niet bij zijn en als hij dan aansluit voor het EK gaat alle aandacht weer naar de relatie tussen de twee gaan.

Zo net voor een toernooi is dat niet goed voor de groepsdynamiek. En dat de démarche van Courtois niet geapprecieerd werd door de spelersgroep is ook wel duidelijk. De meesten willen het er niet meer over hebben. Lukaku en co zijn gefocust op hun doel: een goed EK afwerken.

Voor de rust

Dan is het niet opportuun dat er over extrasportieve zaken gesproken wordt. Courtois kan gerust nog een tweetal toernooien mee. Als hij helemaal fit is en alle commotie er rond is gaan liggen, kunnen de plooien in alle rust gladgestreken worden.

Dus ja, de kans is steeds kleiner aan het worden dat hij mee zal gaan, maar met Koen Casteels hebben we ook een betrouwbaar sluitstuk. En Matz Sels is één van de beste doelmannen in de Ligue 1. Het zou een aderlating zijn, maar ergens zou je het ook logisch vinden.