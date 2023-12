'Real Madrid kaapt transfer van Spaanse revelatie om hem... meteen met héél véél winst door te sluizen naar andere Europese topclub'

Girona FC is momenteel dé sensatie in Spanje. De Catalanen danken hun leidersplaats aan de prestaties van sterkhouders zoals Miguel Gutierrez. Enter... Real Madrid.

Tal van topclubs azen momenteel op Miguel Gutierrez. De winger is de voorbije maanden uitgegroeid tot één van de sterkhouders én smaakmakers in La Liga. En dat zorgt ervoor dat zijn naam op quasi alle scoutingsverslagen is terechtgekomen.

Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op vijftien miljoen euro, maar enkele Engelse clubs - Liverpool FC en Manchester United hebben zich al gemeld - zijn bereid om een veelvoud te betalen voor de 22-jarige Spanjaard. En dat ziet Real Madrid héél graag gebeuren.

© photonews

Gutierrez is immers een jeugdproduct van De Koninklijke. Bij zijn transfer van de hoofdstad naar Girona bedong Real Madrid een terugkoopoptie van zes miljoen euro. Met andere woorden: bij een eventuele transfer heeft Florentino Perez de touwtjes in handen.

Betalen en... cashen!

De hoofdstedelingen zijn niet meteen van plan om Gutierrez - hij viel twee seizoenen geleden al door de mand - opnieuw op te nemen in hun selectie. Maar zes miljoen euro storten op een Catalaanse bankrekening om vervolgens een veelvoud te cashen? Laat maar komen!