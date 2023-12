🎥 Eindelijk! Michy Batshuayi doet monden openvallen in Turkije en pakt uit met geweldige hattrick in spectaculaire match

Michy Batshuayi kende voorlopig nog niet zijn beste seizoen in de Turkse Süper Lig. Nu is hij plots in gang geschoten.

Batshuayi werd door zijn coach wat aan de kant gezet in de competitie. Hij speelde slechts acht keer in de competitie (allemaal invalbeurten). Niet echt geruststellend met oog op EURO 2024. Nu lijkt de Belgische spits plots in gang geschoten te zijn. Tegen Kayserispor, op woensdag, mocht Batshuayi voor de eerste keer starten in de competitie dit seizoen. Hij scoorde al snel zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen, snel gevolgd door een tweede en en een derde. Een hattrick die Fenerbahçe hielp winnen in een spectaculaire wedstrijd (3-4). Sur une passe de Cengiz Ünder, Michy Batshuayi double la mise et fait le break avant la mi-temps. 🚀pic.twitter.com/vzkJLT3G0b https://t.co/atzPFUTn8X — Fenerbahçe SK France 🇫🇷 (@Fenerbahce__FR) December 20, 2023 Batshuayi'nin ikinci golü! 🔥 pic.twitter.com/PPUxmcQoab — Tek Yol FENER (@TekYolFener) December 20, 2023