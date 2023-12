Noa Lang krijgt stevige complimenten: "Had een beeld van hem gebaseerd op wat ik in media las"

Noa Lang verliet afgelopen zomer Club Brugge. Bij PSV Eindhoven heeft hij zich al meer dan ooit laten geleden.

Noa Lang heeft de naam van enfant terrible te zien en af en toe komt dat wel eens tot uiting. Bij PSV Eindhoven loopt het lekker, al twijfelde trainer Peter Bosz toch om hem binnen te halen.

“Weet je, ik kende die jongen niet, maar ik had wel een beeld van hem. Gebaseerd op wat ik in de media las. Bij PSV vroegen ze me: ‘Peter, wat als we Noa Lang halen?’ Ik zei: ‘Oeh, dat is wel een flinke uitdaging in je selectie.’ Maar ik kende hem dus zelf niet”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Ondertussen heeft Bosz al zeker geen spijt meer van zijn beslissing, want Lang ligt bijzonder goed in de spelersgroep. “Ik vroeg aan Malik Tillman of hij een beetje gewend was. ‘Ja’, zei hij. ‘Noa nodigt me regelmatig uit. En dan nodigt hij ook de kapper uit en zitten we bij hem thuis.’ Dan denk ik: dat hoef je niet te doen. Maar hij doet het wel. Gaaf.”

Lang manifesteert zich als een leider. “Diezelfde Noa gaat na een wedstrijd naar Jordan Teze toe en zegt: ‘Waardeloze wedstrijd van je. Je hebt alles breed en terug gespeeld. Speel die ballen vooruit. Dat kun je hartstikke goed!’ Achter iemands rug is het heel makkelijk praten. Maar in je gezicht, dat doet een leider.”