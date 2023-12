Johan Bakayoko wil nog wat kwijt over PSV-ploegmaat Noa Lang

Noa Lang is een gekende naam in de voetbalwereld van België en Nederland. Na zijn tijd bij Club Brugge heeft iedere voetbalfan in het land wel een mening over hem.

Zo zijn er velen bij die het niet zo hebben op de winger. Daar begrijpt ploegmaat Johan Bakayoko helemaal niets van. "Niemand bij PSV begrijpt die negatieve perceptie rond z’n persoon in België", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Hij lokt het natuurlijk zelf wel graag uit, maar het is echt een lieve jongen. Als je hem niet begrijpt, heb je sowieso het foute beeld van hem. We komen kei goed overeen en praten dagelijks. Hij praat wel véél. Ik kan niet wachten tot hij weer volledig fit is." Momenteel kampt Noa Lang nog met een hamstringblessure. Verwacht wordt wel dat hij na de winterstop terug fit is.





