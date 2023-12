'Tottenham aast op Rode Duivel'

Denk maar aan Johan Bakayoko bijvoorbeeld. De Belgische winger is ondertussen een waar fenomeen geworden bij PSV in de Eredivisie.

Zijn prestaties gaan ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij. Zo zou Tottenham geïnteresseerd zijn in de Rode Duivel. Dat meldt journalist Rudy Galetti op X (Twitter).

In de Nederlandse competitie scoorde Bakayoko al drie keer, en kon hij acht assists geven. Hij staat nog tot 2026 onder contract bij PSV.

🚨 #Tottenham are looking for a new winger in Jan.



📈 Johan #Bakayoko - also strongly appreciated by #Liverpool - is emerging among the targets of #THFC: this season, he scored 3 goals and provided 8 assists in Eredivisie so far.



📝 The RW has a contract with #PSV until 2026. pic.twitter.com/gSDJ4vW82n