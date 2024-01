'Henderson gebruikt Ajax om transfer naar deze traditieclub af te dwingen'

AFC Ajax doet er alles aan om Jordan Henderson naar Amsterdam te halen. Het lijkt er echter steeds meer op dat de Nederlandse topclub van een kale reis zal terugkomen.

We schreven vorige week al dat AFC Ajax rond de tafel zit met Al-Ettifaq om de transfer van Jordan Henderson te bespreken. De Saoedische topclub wil echter niet té moeilijk doen. De middenvelder gaf zelf aan dat hij wil vertrekken.

De Telegraaf weet echter dat Ajax vooral gebruikt wordt door (het management van) Henderson. Op die manier hoopt de middenvelder uit de Premier League nieuw leven in te blazen. Het is immers geen geheim dat hij opnieuw in Engeland wil voetballen.

Terugkeer naar Premier League?

En er is concrete interesse. Newcastle United was afgelopen zomer al concreet. Henderson hoopt dan ook dat The Magpies de transfer met enkele maanden uitstel alsnog willen afronden. Extra voordeel: op financieel vlak zal hij niet té veel moeten inleveren.