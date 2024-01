Transfernieuws: Belg Cyril Ngonge heeft absolute toptransfer beet, in eigen land zit Zulte Waregem allesbehalve stil

Een belangrijke dag voor Cyril Ngonge, die in een topcompetitie ook bij een topploeg gaat voetballen. Napoli verwelkomt hem.

Zijn transfer van Hellas Verona naar Napoli was al zo goed als een feit, dat kon u HIER lezen. Ondertussen heeft Napoli zijn komst officieel aangekondigd. Ngonge treedt daar dus in de voetsporen van Dries Mertens, de vorige Belg in loondienst van de Napolitanen.

Tijdens zijn jeugd was Cyril Ngonge één van de talenten van Club Brugge, vooraleer hij via omzwervingen bij Jong PSV en RKC doorbrak bij FC Groningen. Een overstap naar Verona volgde in januari 2023 en exact een jaar later trekt Ngonge dus alweer naar Napoli.

Ondertussen valt er ook in eigen land transfernieuws te rapen. Niet in de Jupiler Pro League, maar wel in de Challenger Pro League. Zulte Waregem verwelkomt zijn derde wintertransfer, Tochukwu Nnadi. Dat is een 20-jarige Nigeriaanse middenvelder die overkomt van het Bulgaarse Botev Plovdiv en tekende tot 2028.