Voormalig Belgisch Club Brugge-talent trekt naar Napoli

Cyril Ngonge heeft zijn toptransfer beet. Hij verlaat Hellas Verona en trekt naar Napoli. Dat meldt Fabrizio Romano op X (Twitter). De transfer hing al een tijdje in de lucht.

Zijn medische testen legde hij al af bij de Italiaanse topclub. Op vrijdag zal hij zijn contract tekenen, weet de transferexpert. Napoli betaalt 18 miljoen euro plus twee miljoen aan bonussen.

De 23-jarige Belg speelde in totaal 36 wedstrijden voor Verona waarin hij 11 keer kon scoren en drie assists gaf. Dit seizoen scoorde hij zes keer in 19 competitiewedstrijden.

🔵🩺 Cyril Ngonge has just completed medical tests as new Napoli player.



Belgian forward will sign the contract on Friday and then deal will be made official.



€18m plus €2m to Hellas Verona. Here we go, confirmed. 🇧🇪 pic.twitter.com/Mx77zP9nrQ