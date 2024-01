'Antwerp wil uitpakken op transfermarkt en denkt aan Rode Duivel om Arthur Vermeeren te vervangen'

Het lijkt erop dat Arthur Vermeeren naar Ateltico Madrid zal trekken. Maar wie zal hem vervangen als het tot een transfer komt?

Antwerp en Atletico Madrid hebben een akkoord gevonden over een transfer van Arthur Vermeeren. Het bal ligt nu in het kamp van de jonge Rode Duivel die eerst in Madrid gaat zien of hij wel naar Spanje wil trekken.

Toch lijkt het erop dat Vermeeren de overstap zal maken. Hij nam na het bekerduel tegen OH Leuven afscheid van de Antwerp-fans en maakte foto's met de supporters.

Veel vervangers zijn er binnen de club niet meteen voor Vermeeren. Er is Alhassan Yusuf nog wel, maar toch wil Antwerp kijken of er op de transfermarkt iets te rapen valt.

Dennis Praet terug naar België halen?

Volgens Het Nieuwsblad is de Great Old terechtgekomen bij een opvallende naam in Engeland. Antwerp zou geïnformeerd hebben naar Dennis Praet. Die speelt momenteel bij Leicester City in de Championship maar komt moeilijk aan speeltijd.

De Belgische middenvelder, met 15 interlands op zijn naam, viel dit seizoen al vaker uit de selectie dan dat hij erin zat. Praet startte slechts één keer in de basis. Met oog op het EK dat deze zomer zal plaatsvinden in Duitsland is hij op zoek naar minuten. Antwerp zou wel eens een leuke oplossing kunnen zijn.