Opmerkelijke wending: Club Brugge heeft een deal over Antonio Nusa, maar... hij trekt niet naar Tottenham

Antonio Nusa lijkt dan toch op weg naar de uitgang bij Club Brugge. De deal zou zelfs al rond zijn. De jonge Noorse winger trekt hoogstwaarschijnlijk naar de Premier League, maar niet naar Tottenham.

Het lijkt Brentford te worden die de grote clubs te snel af zal zijn. Er zijn al onderhandelingen aan de gang tussen alle partijen. De voorbije weken leek het Tottenham te zijn die de forcing voerde, maar Brentford toont zich concreter. De deal lijkt zelfs zo goed als rond te zijn.

Nusa zal ook nog uitgeleend worden tot juni aan Club Brugge door de Premier League-club. Brentford staat momenteel 14de, maar met slechts vijf punten voorsprong op de degradatieplaatsen. De ploeg van trainer Thomas Frank promoveerde drie seizoenen geleden en pakte de voorbije twee jaar een 13de en 9de plaats.

In de zomer weigerde Club al een bod van 30 miljoen euro van Chelsea. Brentford wil de deal nu afwerken voor een som die met bonussen tot over dat bedrag gaat. Opnieuw jackpot voor Club Brugge dus. Toch wel opmerkelijk ook dat Brentford de topclubs in Engeland te snel af is.