Alweer leuke transfer voor Rode Duivel binnenkort? 'Loïs Openda geniet interesse van vier Premier League-clubs'

Loïs Openda kan niet stoppen met scoren. In 21 duels in de Bundesliga mocht hij als basisspeler starten. De Belgische spits scoorde daarin maar liefst 15 keer. Bovendien gaf hij vier assists.

Volgens transferexpert Ekrem Konur geniet hij veel interesse. Maar liefst vier Engelse clubs worden aan hem gelinkt, deelt Konur mee via X. Dat zouden Newcastle United, Chelsea, Manchester United en Arsenal zijn.

Openda speelt sinds afgelopen zomer bij RB Leipzig. De Duitse club haalde hem toen voor 38,5 miljoen euro bij RC Lens. Bij de nationale ploeg van België speelde hij al 14 keer. Hij maakte twee doelpunten bij de Rode Duivels.

