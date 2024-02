Bayern München doet zeer slechte zaak tegen leider Bayer Leverkusen: Thomas Müller beschermt zijn coach

Bayern München nam het zaterdag op tegen Bayer Leverkusen. Een leuke topper tussen de nummers één en twee uit de Bundesliga.

Toch werd het een avond om snel te vergeten voor Bayern. De Duitse topclub verloor met 3-0 van leider Leverkusen. Bayern kon in de hele wedstrijd slechts één schot op doel versieren.

Na 18 minuten spelen was het al prijs. Stanisic opende de score tegen de club die hem verhuurt aan Leverkusen. Kort na de rust maakte Grimaldo er 2-0 van. De bezoekers bleven het enorm moeilijk hebben.

Uiteindelijk besliste Frimpong de wedstrijd. Hij kon scoren in een leeg doel nadat Bayern-doelman Neuer mee naar voren trok met een corner.

"Het ontbreekt ons aan moed. Ik moet Oliver Kahn hier citeren. We zitten te veel in ons hoofd... we hebben geen vrijheid. Dat ontbreekt in ons spel. Soms moet je over de spelers praten. Het gaat niet alleen om de coach", vertelde Thomas Müller na afloop.