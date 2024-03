Michy Batshuayi ziet af bij Fenerbahçe: "Ik verdien meer dan dat"

Michy Batshuayi komt deze week even naar België voor de wedstrijd Union-Fenerbahçe. Hij zal moeten uitblinken, voor zijn eigen goed.

Michy Batshuayi heeft het zeker niet gemakkelijk bij Fenerbahçe. De Belgische spits versierde in de competitie slechts één basisplaats. Als de Turkse club uit de Conference League zou worden gewipt door Union, betekent dat ook meteen dat hij minder speeltijd krijgt.

In de Europese competitie is "Batsman" meestal wel een basisspeler en scoort hij. Maar elders is hij beperkt tot een invallersrol.

"Het is waar dat ik effectief ben, maar ik beschouw mezelf niet als een soort luxe joker", zegt Batshuayi in een interview met de RTBF. "Als ik in de basis sta, scoor ik ook."

"Op dit moment is het waar dat het een beetje moeilijk gaat, ik speel niet veel... Ik vind dat ik meer speeltijd verdien. Ik geef altijd alles wanneer er beroep op mij wordt gedaan", vertelt Michy Batshuayi, duidelijk wat gefrustreerd.