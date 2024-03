Zorgen voor Domenico Tedesco en Rode Duivels? Arthur Theate komt zelf met update over zijn situatie na blessure

Zondag beleefde Eden Hazard een leuke dag in Lille, de club waar hij groot werd. Voor Arthur Theate was het minder leuk in Lille...

LOSC nam het op tegen Stade Rennes afgelopen zondag. Na het eerbetoon aan Eden Hazard was het gamtetime. Op het veld stond met Arthur Theate ook een Rode Duivel. Kort voor het uur moest Theate het veld echter geblesseerd verlaten. Zeer jammer voor de Belg. Na de wedstrijd gaf hij een rustig interview aan Eleven DAZN. "Ik voelde wat pijn aan mijn hamstring. We zullen zien wat het is, maar ik hoop dat het niets ernstig is. Ik ben op tijd gestopt", vertelde hij. "Er komen belangrijke wedstrijden aan, tegen Olympique Marseille en met de Rode Duivels. Het zou in orde moeten zijn, maar ik weet nog niet hoe ernstig de blessure is", besluit Theate. Zo valt het nog even af te wachten wat er met hem zal gebeuren de komende weken. Domenico Tedesco zal donderdag namelijk zijn selectie bekendmaken voor de komende interlands tegen Ierland en Engeland... 🎙 | @ArthurTheate geeft nieuws over zijn toestand nadat hij uitviel met een blessure tegen Lille. 🤕 #LOSCSRFC pic.twitter.com/h7vIqShlz0 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 11, 2024