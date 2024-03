Kersverse coach van Belgische degradatieklant reageert op contract... voor enkele wedstrijden

Yannick Ferrera moet RWDM in de Jupiler Pro League houden. En daarna ziet hij wel weer. Eén ding is zeker: de coach gelooft in de kansen van de Brusselaars.

Yannick Ferrera is na Vincent Euvrard, Claudio Cacapa en Bruno Irles als de vierde strohalm die het bestuur van RWDM wil gebruiken om de trein op de rails te krijgen. Minstens even opvallend: Ferrera tekende een contract voor... enkele wedstrijden.

"Ik vergelijk de Relegation Play-Off met een WK", verrast Ferrera in La Dernière Heure. "Op zo'n wereldkampioenschap heb je over het algemeen zeven wedstrijden te winnen en je staat in de finale. Wij hebben de komende weken zes tot acht wedstrijden om ons te redden."

De voormalige coach van onder meer KV Mechelen en Standard gelooft alvast in de Brusselse kansen. "Ik zou hier niet zijn als ik niet in de kansen van RWDM zou geloven. Alles is mogelijk. Al zal het wel noodzakelijk zijn om een ander gezicht te tonen dat de voorbije weken en maanden."

"Alle spelers en iedereen binnen de club moet aan eenzelfde doel werken", besluit Ferrera. "Alle neuzen moeten in dezelfde richting wijzen. En dan ben ik er zeker van dat er ook volgend seizoen drie Brusselse clubs in de Jupiler Pro League voetballen."

Voor welke periode gaat Yannick Ferrera bij RWDM aan de slag?

Nog eventjes over dat contract van Ferrera. Hij tekende uiteraard een contract tot het einde van dit seizoen. In de overeenkomst zit een optie voor een extra jaargang vervat. Moeten we nog tekst en uitleg geven bij de voorwaarde om ook volgend seizoen nog op de Molenbeekse bank te zitten?