Een morele overwinning is ook een overwinning: Oostende houdt 75 minuten stand met mannetje minder

Seraing en KV Oostende speelden een levensbelangrijk duel op leven en dood. Voor beide ploegen was het alle hens aan dek om in het profvoetbal te blijven. En dat leverde een heel boeiende strijd op.

Seraing en KV Oostende hadden dringend punten nodig in de strijd tegen degradatie. En dat leverde een stevige strijd op. Uiteindelijk is Oostende misschien wel de morele winnaar, al is een en ander altijd natuurlijk met twee woorden spreken.

1-1 gelijkspel tussen Seraing en Oostende

In een interessante eerste helft leek het er lange tijd op dat er niet zou gescoord worden, tot uiteindelijk Fall vanop de stip er toch 1-0 kon van maken.

Meteen na de pauze maakte Berte er meteen 1-1 van. Daarna drukten de Luikenaars flink door, maar tot scoren kwamen ze niet meer.

Oostende houdt puntje vast met tien man

Oostende moest na een vroege rode kaart voor Decoene meer dan 75 minuten met een mannetje minder verder. Toch konden de Kustboys uiteindelijk het gelijkspel op het scorebord houden.

In de stand houdt Oostende op die manier twee punten voorsprong op de Luikenaars. Een morele overwinning dus voor de Kustboys, die een al bij al goede zaak doen in de strijd tegen degradatie.