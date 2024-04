Standard heeft oog laten vallen op verdediger en middenvelder maar krijgt concurrentie van andere JPL-club

Zoals Ivan Leko al vaak heeft gezegd wil Standard deze play-offs gebruiken om zich voor te bereiden op volgend seizoen. Daar zijn de Rouches nu duidelijk mee bezig.

Op de eerste speeldag van de play-offs ging Standard zwaar de boot in tegen KAA Gent. Het werd 5-1 en daar was Ivan Leko helemaal niet blij mee. Het is duidelijk dat er richting volgend seizoen heel wat moet veranderen.

Standard staat daarom ook voor een drukke zomermercato. Heel wat spelers zullen de club verlaten, en daarop wordt nu geanticipeerd bij de Rouches.

Standard wil STVV te snel af zijn

Volgens La Dernière Heure zou Standard al geïnteresseerd zijn in twee spelers. Hayato Araki zou daar eentje van zijn. Hij is een Japanse centrale verdediger van 1,90 meter.

Toch moet Standard oppassen. Er tonen nog heel wat andere Europese clubs interesse in de 27-jarige, waaronder STVV. Transfermarkt schat zijn waarde op 1,2 miljoen euro.

Ook op het middenveld willen de Rouches versterking. Daarvoor zijn ze gaan kijken bij Vasco da Gama. De Luikenaars zouden hun oog hebben laten vallen op Zé Gabriel, een 25-jarige defensieve middenvelder.