Slecht nieuws voor AS Roma en Romelu Lukaku. De Italiaanse club moet het maandagavond zonder de spits doen, die nog steeds geblesseerd is.

Romelu Lukaku liep donderdagavond een blessure op tijdens het Europa League-duel tegen AC Milan. Na nog geen halfuur moest de Belgische spits naar de kant.

AS Roma won wel met 2-1, en stootte zo door naar de volgende ronde. Toch waren er ook heel wat zorgen om Lukaku en zijn blessure.

Na afloop van die wedstrijd reageerde coach Daniele De Rossi al. Hij vertelde toen dat Lukaku op tijd zou aangegeven hebben dat er een probleem was. Redelijk geruststellend toch.

Maar de Rode Duivel zal maandag tegen Bologna in ieder geval niet meespelen. Dat weet RTBF. Lukaku zou een spierblessure hebben in zijn rechterbeen.

Lukaku was dit seizoen al goed voor 18 doelpunten en vier assists in alle competities. Nu moeten we verder afwachten en hopen dat de blessure van de spits niet te ernstig is.