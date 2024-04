AC Milan of Bologna? 'Alexis Saelemaekers heeft belangrijke beslissing over zijn toekomst genomen'

Alexis Saelemaekers werd afgelopen zomer uitgeleend aan Bologna. Daar doet de winger het erg goed. Saelemaekers heeft ondertussen ook al een beslissing over zijn toekomst genomen.

Normaal gezien zou de Belg na dit seizoen terugkeren naar Milan, maar Bologna heeft een aankoopoptie. Voor 10 miljoen euro kan Saelemaekers definitief een speler van Bologna worden.

Volgens journalist Alessandro Schiavone zou Saelemaekers niet terug willen keren naar AC Milan. Net als voor Charles De Ketelaere, is de club verleden tijd voor hem.

Beide ploegen zouden voorlopig positief staan tegenover een definitieve overstap van de flankspeler. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 10 miljoen euro geschat.

Saelemaekers speelde dit seizoen 27 wedstrijden voor Bologna in alle competities. Daarin kon hij drie keer scoren en drie assists geven.

