Cercle Brugge zet twee knappe tegenstanders op lijst van oefenmatchen

Het nieuwe seizoen komt met rasse schreden dichterbij. Hoog tijd dus om het oefenschema op te stellen. Ook bij Cercle Brugge is dat het geval.

De spelers van Cercle Brugge, behalve de internationals, worden op 20 en 21 juni opnieuw in Brugge verwacht voor de traditionele fysieke en medische testen. Op maandag 24 juni leidt coach Miron Muslic in de namiddag zijn eerste veldtraining van het nieuwe seizoen.

Op zaterdag 29 juni staat de Fandag op het programma. Er wordt geen galawedstrijd gespeeld, maar de open training om 13.00 uur is wel toegankelijk voor alle Cerclefans. Na de training maken de spelers zich op voor de spelersvoorstelling en Cercle Experience. Tijdens die experience zijn er verschillende momenten ingebouwd voor handtekeningen en foto’s.

Op 1 juli trekt Cercle naar het Nederlandse Venray voor de zomerstage. Die stage wordt op zaterdag 6 juli afgesloten met een oefenwedstrijd tegen het Cypriotische AEK Larnaca (aftrap om 14 uur).

Een week later trekt Cercle naar Zuid-Frankrijk voor de traditionele oefenwedstrijd in de voorbereiding tegen AS Monaco. Op zaterdag 13 juli is Cercle er te gast in het Prinsdom. De aftrap is achter gesloten deuren voorzien om 10.30 uur.

Op zaterdag 20 juli keert Cercle voor de tweede keer in enkele weken tijd terug naar Nederland. Niet Venray wordt dan opnieuw de bestemming, wel Rotterdam. Op het oefencomplex Varkenoord oefent Cercle dan tegen Feyenoord van ex-Cercle aanvaller Ayase Ueda. De wedstrijd wordt om 13.00 uur afgetrapt.

Europa League

Na de oefenmatch tegen Feyenoord zijn alle ogen gericht op de UEFA Europa League. Op donderdag 25 juli staat namelijk de tweede voorronde op het programma. Op woensdag 19 juni wordt in het Zwiterse Nyon hiervoor geloot en zal Cercle nadien met meer praktische informatie komen rond onder andere ticketing.