Charles De Ketelaere wil nog wat kwijt over de titel van Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge slaagde er dankzij een geweldige inhaalbeweging in de Champions' Play-offs in om de titel te pakken. Charles De Ketelaere leefde hard mee met zijn ex-ploeg. "Ik ben blij dat zij kampioen werden", wil hij er nog over kwijt.

Charles De Ketelaere draagt Club Brugge nog altijd een warm hart toe. Hij voetbalde 120 partijen in het shirt van blauw-zwart en vond daarin 25 keer de weg naar de netten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de aanvaller zeer fel heeft meegeleefd met de ontknoping in de Jupiler Pro League. Op de slotspeeldag kroonde Club Brugge zich kampioen dankzij een gelijkspel tegen de buren uit Cercle. Toch was het ontzettend spannend en hielden alle spelers en supporters van blauw-zwart enkele minuten de adem in toen scheidsrechter Jonathan Lardot door de VAR naar scherm werd geroepen na een goal van Cercle. Charles De Ketelaere beleefde de spanning live mee. "De laatste match zag ik die fase op mijn gsm met die offside-fase dus dat was wel eventjes stress", geeft hij toe. "Maar uiteindelijk werd Club Brugge kampioen en daar was ik wel blij om. Ik heb berichten gestuurd met mijn vrienden." Zijn ploegmaat bij de Rode Duivels Zeno Debast greep met Anderlecht naast de titel en dat moet hij wel eens horen. "Ik maak er wel wat mopjes over tegenover Debast", lacht De Ketelaere.