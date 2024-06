Jan Vertonghen kan goed met kritiek om: "De Belgische pers is nog mild..."

Na de nederlaag tegen Slovakije was het... Jan Vertonghen die voor de pers verscheen. Hij mocht het komen uitleggen.

De laatste weken, maanden en misschien zelfs jaren werd er al veel gesproken over de verdediging van de Rode Duivels. Met de onzekerheden rond Theate en Vertonghen, de blessure van Meunier, de onervarenheid van Debast en de kritiek die Wout Faes al kreeg waren dit de grootste vraagtekens voor de wedstrijd van maandag.

En toch is dat al lange tijd niet het echte probleem in grote toernooien. Een opmerkelijke statistiek getuigt hiervan. 47 schoten zonder te scoren voor de Duivels op een groot toernooi.

Vormt de aanval van de Duivels een probleem?

© photonews

Het probleem lijkt daarmee niet echt bij de verdedigers te liggen, maar bij het maken van doelpunten. Romelu Lukaku zag twee goals afgekeurd worden. "Ik heb er nog niet één op één met hem over gesproken, maar ik weet dat we dat nog zullen doen", begint Vertonghen.

"Hij is er altijd al bovenop gekomen," stelt Vertonghen gerust. "Ik kan me voorstellen dat hij zaterdag alleen nog maar meer zin gaat hebben."

De Belgische pers is nog mild in vergelijking met anderen

We vroegen Vertonghen ook of het niet wat ironisch is dat er op voorhand zo veel over de verdediging geschreven wordt, en nadien zo veel over de aanval. "Het was al zo in 2022 (glimlach). Ik ga niet klagen over de kritiek, want ik vind dat de Belgische pers nog mild is in vergelijking met andere landen."

"Soms lees ik iets waar ik het redelijk mee eens ben. Ik probeer me dan ook wel in de positie van de journalist te plaatsen. Als het slecht is, mag dat geschreven worden."

"Als er iets wordt geschreven dat niet klopt heb ik er meer problemen mee", vervolgt Vertonghen. "Hopelijk wordt er na zaterdag niet te veel over de verdediging geschreven."